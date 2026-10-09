Fecha de publicación: 9 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 9 de octubre de 2026

Un movimiento telúrico de gran intensidad tomó por sorpresa a los periodistas y camarógrafos de Telenoticias durante la transmisión en vivo de la edición del mediodía.

Mientras el equipo iniciaba el noticiero, las sacudidas se hicieron sentir en el estudio y ocasionaron que las lámparas suspendidas comenzaran a moverse.

La duración del fenómeno llevó a Pablo Campos, conductor de Calle 7 Informativo, a enlazar de inmediato con sus colegas de Telenoticias, Andrés Martínez y Yahaira Piña, para conocer lo que estaba ocurriendo en el set.

“Hace escasos segundos todavía lo estábamos sintiendo un poco, el movimiento acá en el estudio de Telenoticias de este sismo”, comentó Martínez durante el noticiero.

Yahaira Piña, periodista de Telenoticias, pidió tranquilidad a sus compañeros mientras continuaban con la cobertura del evento sísmico.

La comunicadora también hizo referencia a la fuerza de las sacudidas y al movimiento de las lámparas que se encontraban sobre el equipo periodístico.

“Se sintió muy fuerte. De hecho, Andrés, estamos observando acá las luces, estamos en el estudio, hay mucho equipo, es un sismo sumamente fuerte que estamos percibiendo”, expresó la periodista.

Durante la transmisión, los presentadores recalcaron la necesidad de conservar la serenidad mientras aguardaban información oficial que permitiera conocer más detalles sobre el temblor.

“Pedimos acá a los compañeros calma porque, en efecto, es muy, muy fuerte este sismo”, añadió Piña. Asimismo, señaló que estaban pendientes de los datos que brindaran el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (OVSICORI) y la Universidad de Costa Rica (UCR).

Martínez también se refirió a la duración del movimiento y explicó que las sacudidas se extendieron por varios segundos. El periodista describió la sensación de balanceo que experimentó mientras permanecía en el estudio, situado en La Sabana.

De acuerdo con los primeros datos divulgados, el epicentro del temblor se localizó en Panamá.