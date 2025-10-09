El reconocido cantante colombiano Juanes está causando sensación en Costa Rica, donde ha decidido mezclar trabajo y descanso en un entorno de ensueño.

El artista se encuentra grabando un nuevo videoclip para su próximo álbum, aprovechando la belleza natural del país.

Créditos: Jose Carmona

Aunque Juanes no ha interactuado directamente con sus seguidores desde aquí, varios lugareños y turistas que lo han visto por casualidad no dudaron en capturar el momento y compartirlo en redes sociales.

Créditos: Jose Carmona

El propio Juanes publicó en sus redes una imagen tomada en Punta Uva junto al mensaje “Pura vida”, dejando claro que se siente inspirado por el paisaje costarricense.

Esta gran producción es posible gracias al trabajo conjunto del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), Universal Music Latino y el equipo del cantante, quienes han logrado que Costa Rica sea la estrella de este proyecto audiovisual.