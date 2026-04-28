Video: Así sonó y se registró el fuerte temblor de magnitud 5.1

Un video compartido por el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (OVSICORI-UNA) permite observar y escuchar cómo se registró sísmicamente el sismo de magnitud 5,1 ocurrido la noche de este lunes.

El evento, que se produjo a las 9:49 p.m., quedó captado en la estación sismográfica ubicada en la provincia de Heredia, donde los equipos registraron tanto la señal como el sonido generado por el movimiento telúrico.

En las imágenes se aprecia el comportamiento del sismógrafo al momento del temblor, evidenciando la intensidad del evento conforme avanzan las ondas sísmicas.

El material fue difundido por el OVSICORI como parte del monitoreo constante que realiza sobre la actividad sísmica en el país.