Video: Así se vivió fuerte sismo durante transmisión en vivo

Fecha de publicación: 9 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 9 de octubre de 2026

El fuerte sismo registrado la mañana de este viernes en Panamá también se percibió en distintos puntos de Costa Rica y sorprendió a quienes seguían la transmisión en vivo del programa En Contexto.

De acuerdo con el reporte revisado el 9 de octubre de 2026, a las 11:56 a. m., el movimiento tuvo una magnitud de 8,0 Mw y una profundidad de 33 kilómetros. El epicentro se ubicó a unos 14 kilómetros al suroeste de Pitaloza Arriba, Panamá.

La sacudida se sintió en la Zona Sur costarricense y en distintos sectores de la Gran Área Metropolitana (GAM). Tras el movimiento, usuarios en redes sociales reportaron evacuaciones preventivas en oficinas y viviendas.

Las autoridades de emergencia mantienen el monitoreo para determinar si el sismo provocó daños en la infraestructura, especialmente en la zona sur del país.

El momento quedó registrado durante la transmisión de En Contexto, donde se pudo observar cómo se vivió el movimiento telúrico en pleno programa.