El Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) comenzará este lunes la instalación de puentes modulares en el sector de Cambronero, en la Ruta Nacional 1, para restablecer la circulación vehicular.

Las fuertes lluvias recientes provocaron un corte en la carretera a la altura de la conocida “vuelta el Cristo”. Para solucionar la afectación, CONAVI planea colocar 2 puentes modulares.

Personal técnico inspeccionó la zona afectada este sábado para determinar los pasos a seguir.

Se requerirá una inversión estimada de mil millones de colones y se proyecta que los trabajos se extiendan por al menos 30 días.

Ministro del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Efraím Zeledón, indicó que las obras se ejecutarán mediante los contratos de conservación que ya se tienen activos en el punto.

Rutas Alternas Vigentes

Mientras la Ruta Nacional 1 permanezca cerrada: