La ex Miss Costa Rica Elena Correa compartió un adelanto de lo que será su próxima etapa artística, que promete sorprender a todos sus seguidores.

“Estuve en clases de canto. Ya quiero que vean todo lo que se viene“, comentó con entusiasmo la también cantante, dejando entrever que se avecinan nuevos proyectos musicales.

Pero eso no fue todo. En su cuenta de Instagram, Correa publicó un video donde se le ve practicando pasos de baile, mostrando así que está afinando cada detalle de su preparación.

Además, la modelo y empresaria no ocultó su emoción por este nuevo capítulo.

“Estoy demasiado positiva y demasiado contenta y súper agradecida con Dios como siempre porque uno siempre tiene que darle gracias a Dios por todo lo bueno que tiene, les voy a enseñar un poquito de todo lo bueno que viene”, expresó con su característica energía.

Vale recordar que su más reciente lanzamiento fue el tema “De Cero”, estrenado el año anterior, el cual logró posicionarse como tendencia en TikTok.

Dentro de su repertorio también destacan canciones como “IGLOO” y “No Soy Mala, No Soy Buena”, con las que ha ido forjando su camino en la industria musical nacional.