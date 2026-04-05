Video: Así rescataron a personas atrapadas en río en Cartago

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

Un operativo con cuerdas y equipo especializado permitió a la Cruz Roja Costarricense rescatar a las personas que quedaron atrapadas en medio del río Macho, en Orosí de Cartago, tras una repentina crecida del caudal.

Rescate de personas en río en Cartago. Foto: Cruz Roja.

La emergencia ocurrió la mañana de este domingo, cuando el aumento del nivel del agua dejó al grupo aislado sobre unas piedras, sin posibilidad de salir por sus propios medios.

Rigoberto Segura, Sub Coordinador Operativo Regional, detalla las acciones.

Cuatro necesitaron la ayuda del personal de Cruz Roja y las demás lograron salir por sus propios medios, según indicó la benemérita.

Rescate de personas en río en Cartago. Foto: Cruz Roja.

Para atender la situación, la Benemérita desplegó un amplio operativo que incluyó 3 unidades básicas, una unidad operativa, una unidad de soporte avanzado y una unidad de Primera Intervención.

Rescate de personas en río en Cartago. Foto: Cruz Roja.

Durante varias horas, los equipos de rescate trabajaron en la zona utilizando cuerdas y maniobras especializadas para extraer a las personas de forma segura hacia un punto fuera de peligro.

Rescate de personas en río en Cartago. Foto: Cruz Roja.

Todas las personas fueron rescatadas con éxito y llevadas a una zona segura. No se reportan personas heridas como resultado de este incidente.