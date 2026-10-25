Video: Así recibieron los venezolanos a María Corina Machado

Fecha de publicación: 25 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 25 de octubre de 2026

Miles de venezolanos se “lanzaron” a las calles para recibir a María Corina Machado tras su regreso al país sudamericano.

Desde las primeras horas del domingo se confirmó la llegada de la opositora venezolana, lo que provocó la alegría de sus seguidores.

“¡Juntos hasta el final, Venezuela!”, publicó Machado en sus redes sociales este domingo.

El secretario estadounidense confirmó las acciones que se ejecutaron previamente para el regreso de la opositora venezolana.

“Las condiciones que permiten el regreso seguro de la Sra. Machado a Venezuela son el resultado directo de las conversaciones de reconciliación apoyadas por Estados Unidos, que ya han dado lugar a la liberación de cientos de presos políticos y el regreso del exilio de cientos de figuras de la oposición”, publicó.

Además, aseguró que Estados Unidos espera que se sigan respetando las libertades de todos los sectores de la política venezolana.