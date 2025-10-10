La emoción y la incredulidad marcaron el momento en que la opositora venezolana María Corina Machado recibió la llamada desde Oslo para informarle que había sido galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025.

El Comité Noruego del Nobel en Oslo difundió este viernes el video de la conversación telefónica en la que su secretario, Kristian Berg Harpviken, le comunica la noticia minutos antes del anuncio oficial.

“¿Estoy hablando con María Corina Machado?”, pregunta el representante del comité. “Sí, soy María Corina”, responde la dirigente, visiblemente sorprendida.

“Estoy llamando para informarte de que en unos minutos se anunciará aquí en el Instituto Nobel que serás nominada al Premio Nobel de la Paz 2025”, continúa Harpviken.

Del otro lado de la línea, Machado apenas logra reaccionar.

“¡Oh, Dios mío! No tengo palabras. Me siento honrada y muy agradecida en nombre del pueblo venezolano”, dice con la voz entrecortada. Foto: AFP.

En el video, compartido por la cuenta oficial @nobelprize, se observa a la líder opositora profundamente emocionada.

“Esto es un movimiento, un logro de toda la sociedad. Yo soy apenas una persona, y desde luego no lo merezco”, afirmó, insistiendo en que el reconocimiento pertenece al pueblo venezolano.

Harpviken le responde: “Esto es un reconocimiento a usted, a lo que usted ha hecho”, antes de leerle el texto oficial del anuncio.

“Por su incansable trabajo de promoción de los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela, y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

María Corina Machado en manifestación de Caracas. Foto: EFE.

Machado, que actualmente vive en la clandestinidad tras denunciar el fraude en las elecciones presidenciales de julio de 2024, aprovechó el momento para enviar un mensaje de esperanza.

“Estamos trabajando muy duro para lograrlo, pero estoy segura de que ganaremos. Este es, desde luego, el mayor reconocimiento a nuestro pueblo, que verdaderamente lo merece”.

El Comité Nobel destacó el rol de Machado como símbolo de la resistencia democrática en Venezuela y su liderazgo en un proceso que busca una salida pacífica a la crisis política del país.