Un avión de carga Boeing 747-481, operado por la aerolínea turca Air ACT para Emirates SkyCargo, se salió de la pista y terminó parcialmente en el mar en el Aeropuerto Internacional de Hong Kong, dejando un saldo de 2 personas fallecidas.

El incidente ocurrió cerca de las 3:50 a. m., cuando el vuelo EK9788, procedente del Aeropuerto Al Maktoum de Dubái, intentaba aterrizar en la pista norte (07R) del aeropuerto. De acuerdo con la Policía de Hong Kong, la aeronave “viró bruscamente hacia la izquierda después de tocar tierra, no logró detenerse en los límites de la pista y terminó parcialmente en el agua”.

Durante la maniobra, el avión impactó contra un vehículo de servicio en tierra, que cayó junto con parte del fuselaje al mar. Según el South China Morning Post, los dos trabajadores que se encontraban dentro del vehículo murieron tras el impacto.

Las autoridades detallaron que uno de los ocupantes, de 30 años, fue hallado sin vida en el lugar a las 5:55 a. m., mientras que el segundo, de 41 años, fue trasladado al Hospital North Lantau, donde se confirmó su fallecimiento media hora después.

Los 4 tripulantes del avión lograron escapar ilesos y fueron atendidos por equipos de emergencia. En tanto, helicópteros del Gobierno y embarcaciones de la policía marítima y el cuerpo de bomberos participaron en las labores de rescate y recuperación de los restos del aparato y del vehículo sumergido.

Datos de seguimiento de vuelos mostraron que el Boeing realizó un giro repentino hacia la izquierda en el momento del aterrizaje, quedando con el morro sobre el malecón que separa la pista del mar.

Las autoridades aeroportuarias mantienen cerrada la pista afectada mientras se investigan las causas del accidente.