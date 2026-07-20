Video: Así ocurrió aparatoso accidente en Barva

Un fuerte accidente de tránsito ocurrió la mañana de este lunes en el sector de Barva en Heredia, que dejó como resultado dos personas heridas.

El accidente se dio diagonal a la parroquia San Bartolomé de Barva y, según relatan algunos testigos, el camión se habría saltado el alto, mientras que el vehículo azul transitaba a alta velocidad, lo que ocasionó el incidente.

Tras la colisión, dos personas requirieron ser trasladadas al Hospital San Vicente de Paúl en Heredia; aparentemente, uno habría sufrido un golpe fuerte en la cabeza.