Video: Así ocurrió choque triple que involucró un lujoso Mustang

Fecha de publicación: 4 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 4 de octubre de 2026

Un aparatoso choque triple ocurrió en la radial de Lindora, dejando como resultado severos daños en los vehículos, incluido un lujoso Mustang.

Según se muestra en el video, el carro deportivo perdió el control y colisionó contra un Mercedes-Benz que circulaba en sentido contrario y, posteriormente, producto del impacto, este carro choca contra un Toyota que transitaba en el otro carril.

El accidente ocurrió alrededor del mediodía frente al depósito El Lagar.

Según reporte de la Cruz Roja, atendieron a cinco personas en el sitio, las cuales se encuentran estables.