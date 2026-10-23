Video: Así lucirá nueva terminal aérea en Quepos

Fecha de publicación: 23 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 23 de octubre de 2026

Con una inversión superior a los ₡6 mil millones, el aeródromo de Quepos tendrá una nueva cara, y mayores facilidades para los turistas, esto según anunciaron las autoridades.

La terminal, llamada La Managua, contará con un parqueo para hasta 10 jets privados; trabajos que arrancaron este viernes en Quepos, y que se extenderán por hasta tres meses.

“Es un proyecto que hemos venido esperando desde hace años, cuando se inició con el asfaltado de la pista”, comentó la alcaldesa, Patricia Bolaños.

En esa primera etapa, las autoridades invertirán hasta ₡2 mil millones, sin embargo, el ministro de Obras Públicas y Transportes, Efraím Zeledón, anunció una segunda licitación que se lanzará en noviembre, esto para reformar la terminal.

“No es posible que nuestros turistas, o personas como Michael Jordan, vengan a la zona Sur y los recibamos en un galerón”, señaló el jerarca, quien explicó que se destinarán ₡4 mil millones para mejorar la terminal de pasajeros y la entrada del aeródromo.

Entre las obras se incluye una rotonda para el ingreso del transporte público a las instalaciones de Quepos, misma que hoy no existe y dificulta el traslado de turistas.

Foto: Randall Sandoval.

“Esto nos beneficiará con un encadenamiento de comercios, y mayor movimiento del turismo”, señaló Cristian Fallas, presidente de la Cámara de Comercio de Quepos.

Esa segunda etapa se prevé se concluya para el 2028, esto con un arranque de obras en el primer semestre del 2027.