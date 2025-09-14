La Antorcha de la Independencia hizo historia este 14 de setiembre al llegar por primera vez a lo más alto de Costa Rica: el Cerro Chirripó, a 3.821 metros sobre el nivel del mar.

Llegada de la Antorcha al Chirripó. Foto: Catalina Mairena.

El momento se vivió con gran emoción en la cima, donde los portadores de la llama fueron aplaudidos a su llegada para luego entonar el Himno Nacional frente al letrero que marca la altitud más alta del país.

La actividad forma parte de las celebraciones por el 50 aniversario del Parque Nacional Chirripó, organizadas por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC).

“En este aniversario, la antorcha brilla en lo más alto del país como símbolo de unión y libertad”, destacaron las autoridades.

Llegada de la Antorcha al Chirripó.

Decenas de niños de distintas regiones del país participaron en el recorrido, relevándose cada 500 metros.

Llegada de la Antorcha al Chirripó.

Grupo Extra acompañó la travesía con un equipo de fotoperiodismo y video para documentar este momento histórico que marca un antes y un después en la conmemoración de la independencia nacional.