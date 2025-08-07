El delantero costarricense Ariel Lassiter sigue encendido en la Leagues Cup y esta vez lo demostró frente a uno de los gigantes de la región: el Club América de México.

Con apenas siete minutos jugados en el Q2 Stadium de Austin, Texas, Lassiter apareció en el área para marcar el primer gol del encuentro y adelantar al Portland Timbers, equipo que poco a poco lo ha visto convertirse en pieza clave de su ofensiva.

El atacante nacional no solo fue determinante en este juego, sino que acumula 2 goles en 3 partidos en el torneo regional.

Lassiter, quien ha tenido paso por la MLS, la Liga Deportiva Alajuelense y la Selección Nacional, parece estar encontrando su mejor versión justo en el momento más oportuno.