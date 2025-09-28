Un vehículo liviano chocó contra un bus en San José, en la entrada a la Ruta 32, cruce de La República, durante la mañana de este domingo.

La alerta ingresó a las 7:08 a. m., momento en el que la Cruz Roja Costarricense y el Benemérito Cuerpo de Bomberos se movilizaron al lugar del accidente.

El impacto dejó a 3 personas en estado crítico. Bomberos trasladó a uno de ellos, mientras que la Cruz Roja llevó a los otros 2 a los hospitales San Juan de Dios y México.

Además, el Benemérito confirmó que el vehículo liviano se incendió por completo.

Las autoridades desconocen las causas del accidente hasta el momento.