Luego de varias horas de caminata bajo la lluvia y en una zona de difícil acceso, el guardaparque que cayó a un precipicio de al menos 40 metros en el Parque Nacional Isla del Coco logró llegar junto con su equipo de rescate a la estación de Bahía Wafer la noche del viernes.

Según informó el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), a través del Área de Conservación Marina Coco (ACMC-SINAC), el grupo (compuesto por 12 rescatistas) reportó su llegada a las 7:22 p. m. del 10 de octubre, un día antes de lo previsto.

El accidente ocurrió el martes 7 de octubre en horas de la mañana, en una zona de difícil topografía y condiciones climáticas adversas, lo que convirtió la operación en una de alta complejidad.

Durante el trayecto, el funcionario fue atendido por paramédicos del Benemérito Cuerpo de Bomberos, quienes le brindaron asistencia médica constante. De acuerdo con el reporte oficial, el guardaparque se mantiene estable, aunque presenta golpes importantes y dolor generalizado.

Una vez en Bahía Wafer, fue trasladado a la patrullera Juan Rafael Mora (SNG 110-1) del Servicio Nacional de Guardacostas, que zarpó alrededor de las 11 de la noche. Se espera que, dependiendo de las condiciones del mar, el viaje hasta Puntarenas dure unas 24 horas, donde será llevado de inmediato a un centro hospitalario.

En el rescate participaron miembros del SINAC, del Cuerpo de Bomberos, del Servicio Nacional de Guardacostas, del Servicio de Vigilancia Aérea, así como colaboradores del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) y Okeanos Adventures Costa Rica.

El Área de Conservación Marina Coco expresó su agradecimiento a los guardaparques, voluntarios y todas las instituciones involucradas.

“Extendemos el más profundo agradecimiento a nuestros guardaparques y voluntarios del Parque Nacional Isla del Coco, al Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, al Servicio Nacional de Guardacostas, al Servicio de Vigilancia Aérea, a Guardacostas del Gobierno de Estados Unidos, a la Fundación Amigos Isla del Coco, al proyecto del Global Environmental Facility, Okeanos Adventures Costa Rica y a todas las personas que se han sumado para garantizar un rescate seguro de nuestro querido compañero”, indicó el ACMC.