Un hombre adulto que cayó al cauce de una quebrada en Aguas Zarcas, San Carlos, en Alajuela, fue rescatado por el Benemérito Cuerpo de Bomberos, esta tarde.

Tanto el personal de la Estación de Bomberos de Aguas Zarcas, Rescate en Cavernas y Montañas, como el personal de G-USAR de Bomberos ayudaron a cumplir con el rescate.

Douglas Leitón, del Cuerpo de Bomberos, informó que recibieron la emergencia y se desplazaron inmediatamente al lugar, posterior al rescate, el hombre fue entregado a la Cruz Roja para ser trasladado al centro médico.