Video: Así fue el recibimiento a Messi en su despedida

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

En medio de una fiesta de luces, lágrimas y cánticos fue recibido Lionel Andrés Messi en su despedida de la Selección Argentina de Fútbol.

Con un Estadio Monumental a reventar, con cerca de 85 mil espectadores, Messi fue recibido entre aplausos y visiblemente emocionado.

Al minuto 10, se tiene previsto que se frene el encuentro para proceder con un homenaje formal al 10 argentino quien ganó dos cetros de Copa América, una Copa del Mundo, una Finalíssima, un Oro Olímpico y un Mundial Sub-20.