Con tres vehículos tipo pick-up y al menos 10 agentes, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ingresó este jueves al hotel Arenas del Mar, en Manuel Antonio de Quepos, para realizar un allanamiento pasivo relacionado con la muerte de Miller Gardner, hijo del exbeisbolista de los Yankees de Nueva York, Brett Gardner.

Según fuentes judiciales, la diligencia no requirió un gran contingente, ya que en días previos el personal del hotel había sido entrevistado. En esta ocasión, el operativo se concentró en recopilar pruebas y documentación que aporten a la investigación.

El menor de 14 años fue hallado sin vida el 21 de marzo en una de las habitaciones del hotel.

Allanan hotel donde murió hijo de exbeisbolista. Foto: Mauricio Aguilar.

Inicialmente, se habló de una posible asfixia alimentaria, pero pruebas posteriores revelaron altas concentraciones de monóxido de carbono en el cuarto, lo que abrió una nueva hipótesis sobre la causa del fallecimiento.