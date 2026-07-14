El cosmódromo de Baikonur, en Kazajistán, fue escenario este martes del despegue de la nave Soyuz MS-29, que transporta a una nueva tripulación rumbo a la Estación Espacial Internacional (EEI).

La misión lleva a bordo al astronauta de la NASA, Anil Menon, junto a los cosmonautas de Roscosmos, Pyotr Dubrov y Anna Kikina, quienes permanecerán cerca de ocho meses en el laboratorio orbital.

Momento exacto del despegue se da al minuto 8 de la transmisión.

El lanzamiento también contó con la presencia del administrador de la NASA, Jared Isaacman, en su primera visita a Baikonur, donde destacó la cooperación entre Estados Unidos y Rusia para hacer posible la misión, pese a las tensiones políticas entre ambos países.

El despegue pudo seguirse a través de la transmisión en YouTube de Grupo Extra, que muestra cada etapa de la partida del cohete Soyuz hacia la órbita terrestre.