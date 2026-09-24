Video: Así fue el fallo de Cristiano Ronaldo con Portugal

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Cristiano Ronaldo fue protagonista de haber errado lo que parecía un gol prácticamente cantado.
La jugada se dio en el partido entre Portugal y Gales correspondiente a la Liga de Naciones de la UEFA. El atacante recibió un centro que vino desde la banda derecha y, sin marca, le pegó mal al balón.
CR7 tenía la portería de frente, sin embargo, la técnica de golpeo no fue la adecuada y envió el esférico muy lejos.
Al final, los lusitanos ganaron el partido 1-0 gracias a la anotación hecha al 22’ por Joao Félix.
El delantero sigue vigente con su selección a los 41 años y se mantiene en la búsqueda de llegar a los 1000 goles en su carrera.