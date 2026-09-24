Video: Así fue el fallo de Cristiano Ronaldo con Portugal

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

Cristiano Ronaldo fue protagonista de haber errado lo que parecía un gol prácticamente cantado.

La jugada se dio en el partido entre Portugal y Gales correspondiente a la Liga de Naciones de la UEFA. El atacante recibió un centro que vino desde la banda derecha y, sin marca, le pegó mal al balón.

🇵🇹❌ EL ERRADO DE CRISTIANO RONALDO. pic.twitter.com/q6a0nvRhml — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) September 24, 2026

CR7 tenía la portería de frente, sin embargo, la técnica de golpeo no fue la adecuada y envió el esférico muy lejos.

Al final, los lusitanos ganaron el partido 1-0 gracias a la anotación hecha al 22’ por Joao Félix.

Al atacante se le negó el gol este jueves. Foto: AFP

El delantero sigue vigente con su selección a los 41 años y se mantiene en la búsqueda de llegar a los 1000 goles en su carrera.