Un operativo conjunto de Policía Nacional de Guardacostas y la Administración para el Control de Drogas (DEA) interceptaron una lancha con más de dos mil paquetes de droga.

El operativo se realizó en horas de la noche de este jueves 11 de setiembre en Puerto Jiménez.

Durante la intercepción, las autoridades detuvieron a un ecuatoriano y un costarricense sospechosos de trasegar la droga.

Los agentes descubrieron en la embarcación 101 bultos con droga, los cuales contenían 2.373 paquetes de marihuana y 114 de cocaína.

Fotografía cortesía MSP

La intercepción

Fuerza Pública detalló la forma en que se realizó el operativo, donde, en apariencia, se trató de una lancha rápida que ingresó al Golfo Dulce, por lo que de inmediato el Servicio Nacional de Guardacostas desplegó al Grupo de Operaciones Especiales (GOPES), cuyos oficiales lograron divisar una lancha sospechosa.

Fotografía cortesía MSP

Los tripulantes, al recibir señales de alto, emprendieron la huida y aparentemente realizaron maniobras evasivas para, finalmente, encallar la embarcación en una playa cercana e intentando huir por tierra.

Uno de los guardacostas se lanzó al agua y logró detener a uno de los sospechosos, quien sería un ciudadano ecuatoriano radicado en México e identificado con el apellido Nazareno, de 38 años de edad.

Fotografía cortesía MSP

Otro de los sujetos es de nacionalidad costarricense, se apellida Medina, de 31 años, y fue capturado tras ocultarse en una embarcación que se encontraba en el muelle de Puerto Jiménez.