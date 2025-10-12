La cantante Billie Eilish fue jalada por un fan y golpeó una barricada durante su concierto en el Kaseya Center de Miami, mientras saludaba al público.

El incidente se produjo mientras interpretaba su tema de 2019, “Everything I Wanted”, en el marco de la segunda etapa de su gira Hit Me Hard and Soft: The Tour.

El espectáculo había comenzado con normalidad, sin embargo, al acercarse a saludar a los fans desde la zona segura frente al escenario, Eilish fue jalada bruscamente por un hombre entre el público, lo que provocó que se golpeara contra la valla metálica y perdiera parcialmente el equilibrio.

A Billie Eilish “fan” grabbed the singer at her latest concert. pic.twitter.com/QGC3ptFvTd — Pop Crave (@PopCrave) October 10, 2025

De acuerdo con testigos y grabaciones que circularon en redes sociales, el golpe fue evidente y causó alarma inmediata entre los asistentes, quienes gritaron frases como “¡Oh por Dios!” y “¿Estás bien?”.

Un miembro del equipo de seguridad actuó con rapidez para apartarla del agresor, quien fue contenido y luego retirado del lugar.

El individuo fue expulsado del recinto, como lo confirmó un vocero del Departamento de Policía de Miami a Entertainment Weekly: “La persona fue expulsada del Kaseya Center. Eso fue todo”.

Hasta ahora, no se ha informado si el fan enfrentará cargos legales o sanciones adicionales.