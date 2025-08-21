El exmagistrado y extraditable Celso Gamboa es trasladado este jueves a los Tribunales de San José con fiscales estadounidenses y agentes de la DEA.

Operativo de traslado de Celso Gamboa. Foto: Catalina Mairena. Operativo de traslado de Celso Gamboa. Foto: Catalina Mairena.

Autoridades realizaron un operativo de cierre de calles y monitoreo en la zona para garantizar la seguridad tras la llegada de Gamboa a los tribunales.

Operativo de traslado de Celso Gamboa. Foto: Catalina Mairena. Operativo de traslado de Celso Gamboa. Foto: Catalina Mairena.

La reunión se da en el marco del proceso de extradición que enfrenta Gamboa, luego de que la Embajada de Estados Unidos entregara la documentación oficial el pasado 14 de agosto.

Dichos documentos fueron puestos en conocimiento de las partes y, a partir de esa fecha, corre un plazo de 20 días hábiles para que los involucrados se pronuncien, tal como lo establece el artículo 9 de la Ley de Extradición.

Llegada de Celso Gamboa a tribunales. Foto: Catalina Mairena.

El Tribunal Penal de San José deberá resolver si acoge o rechaza la solicitud de extradición. Paralelamente, estudia una petición para ampliar la detención provisional del exmagistrado, medida que podría extenderse hasta que se tome una decisión definitiva.

Llegada de Celso Gamboa a tribunales. Foto: Catalina Mairena.

“Siendo que ya se presentó la documentación requerida por el tratado Costa Rica–Estados Unidos, estimo que la detención provisional puede ser prorrogada por el término estrictamente necesario para resolver la solicitud”, explicó el abogado constitucionalista Ewald Acuña.

Video: Sergio Espinoza.

Captura y proceso en curso

Gamboa fue detenido el pasado 23 de junio en un operativo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en coordinación con autoridades estadounidenses. En la acción también fue arrestado Edwin Danney López Vega, alias Pecho de Rata. La aprehensión se ejecutó con base en una orden de captura provisional emitida por un juez costarricense a solicitud urgente de EE. UU.

Llegada de Celso Gamboa a tribunales. Foto: Catalina Mairena.

El exmagistrado permanece recluido en el centro penitenciario La Reforma, mientras avanza su proceso de extradición bajo el expediente 25-000071-0016-PE. El próximo 23 de agosto se cumplirán dos meses desde su captura.

Pendiente de juicio en Costa Rica

Además del caso de extradición, Gamboa enfrentará en enero de 2026 un juicio en Costa Rica por el expediente conocido como Ropita de bebé. El Tribunal de San José programó la audiencia entre el 5 y el 30 de enero de ese año, por el presunto delito de cohecho propio.

Llegada de Celso Gamboa a tribunales. Foto: Catalina Mairena.

La investigación surgió a raíz de un viaje que el exmagistrado realizó a Panamá en octubre de 2016, cuyos gastos de tiquete aéreo y hospedaje habrían sido cubiertos por un empresario de apellido Bolaños o por personas cercanas a su grupo económico, según la tesis de la Fiscalía y la Procuraduría de la Ética Pública.