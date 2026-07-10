Video: Así es el curioso tributo de Google a Erling Haaland

La fiebre por el delantero de Noruega, Erling Haaland, crece durante la Copa del Mundo 2026 y ahora llegó hasta Google.

Al escribir el nombre del futbolista en el buscador, los usuarios pueden encontrar un pequeño ícono interactivo. Al presionarlo, la pantalla se llena de vikingos remando al ritmo de un tambor, una clara referencia a la popular celebración de la selección de escandinava conocida como el “Viking Row”.

El propio atacante invitó a sus fanáticos a descubrir la sorpresa mediante una publicación en sus redes sociales, donde escribió: “One thing to do today… search my name on Google” (“una cosa para hacer hoy: busca mi nombre en Google”, en su traducción al español).

El detalle rápidamente se volvió viral y miles de aficionados comenzaron a compartir videos mostrando la animación especial creada por la plataforma.

No es la primera vez que el gigante tecnológico dedica una animación a una figura del deporte, pero sí una de las pocas ocasiones en que un futbolista recibe un homenaje de este tipo en plena disputa de una Copa del Mundo.

Sebastián Vargas Sánchez

Colaborador Grupo Extra