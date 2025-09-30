La Policía Penitenciaria detectó un intento de introducir droga en el centro penal Gerardo Rodríguez, en occidente por medio de un artículo de higiene personal.

Una mujer de apellido Fonseca llegó al centro penal con un bolso de alimentos que incluía una pasta dental.

Foto: Policía Penitenciaria.

Durante la revisión, los oficiales detectaron que el producto contenía 2 envoltorios con aparente droga tipo wax, con un peso de 11.15 gramos.

El caso fue remitido a las autoridades judiciales para la investigación correspondiente.

Otros decomisos recientes en cárceles del país

UAI Pococí: a un funcionario que llegó a impartir clases se le decomisaron 2 cables USB, un adaptador, una cámara GoPro, una tarjeta de memoria y auriculares. Fue remitido a la Fiscalía.

Cárcel de Limón: decomisaron celulares y artículos electrónicos a 4 visitantes, entre ellos chips, cargadores y manos libres.



La Reforma: a una visitante de apellido Montero se le decomisó un envoltorio cilíndrico con 118.50 gramos de aparente cocaína y marihuana.



Cárcel de Pococí: una mujer de apellido Valverde intentó ingresar 160.55 gramos de aparente marihuana dentro de un envoltorio camuflado con grasa industrial, ungüento y café. La prueba canina dio resultado positivo.



Pérez Zeledón: incautaron armas blancas, joyas, drogas, pipas y otros objetos prohibidos.



Decomisos en cárceles. Foto: Policía Penitenciaria.

Luis Paulino Mora (occidente): decomisaron armas blancas, un celular, un chip, un cable USB y 0.6 gramos de aparente wax.



Liberia: en la zona verde se encontraron celulares, cargadores, cables y un chip telefónico.


