El famoso intérprete Juan Luis Londoño Arias, popularmente conocido como Maluma, está disfrutando de unas vacaciones en Costa Rica. El artista de reguetón arribó al país el pasado viernes 10 de octubre.

Una publicación en Instagram realizada por Costa Rica Surf Club Tamarindo mostró al cantante posando junto a los entrenadores de surf.

“La fiebre del surf les llega a todos! Ojalá te dé las emociones y vivencias que tanto disfrutamos. ¡Pura vida!”, es el mensaje que acompaña la imagen.

De acuerdo con la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), el músico aún permanece en el territorio nacional.

El cantante no tiene eventos oficiales agendados en Costa Rica, por lo que su estadía parece ser únicamente por turismo, incluso en sus redes sociales el colombiano no ha publicado nada en sus redes relacionado al viaje.