La Policía de Control de Drogas (PCD) detuvo en Peñas Blancas a sujetos vinculados con el delito de narcomenudeo y antecedentes por amenazas a un funcionario público.

Esto como parte de una serie de operativos en Pococí y Frontera Norte.

Sobre el caso

La PCD ingresó a dos casas ubicadas en Peñas Blancas, en donde se capturó a seis personas, todos hombres vinculados al narcomenudeo.

Entre los detenidos están:

Guevara, con expediente por tenencia de drogas y atentado

Rosales, con antecedentes por amenazas a un funcionario público, tenencia de drogas y resistencia a la autoridad

Alemán y Martínez, estos dos con expediente por infracción a la Ley de Migración.

Además, se arrestó a Prado y Castillo, ambos sin antecedentes.

Otros casos

La PCD desarticuló tres ventas de drogas que operaban de manera independiente ubicadas en la Frontera Norte, además de otra ubicada en el cantón de Pococí, Limón.

En el primer caso, la PCD allanó dos viviendas en San Dimas, en La Cruz, donde detuvo a 5 personas vinculadas al ilegal negocio.

Dos son mujeres de apellidos Rojas y Medina

Se detuvo a un hombre que se apellida Avilés, con antecedentes por transporte de drogas e Infracción a la Ley de la Salud Pública

Chavarría Pérez, con expediente por conducción temeraria, lesiones culposas y tenencia de drogas.

Otro detenido de apellido Estrella.

En el segundo caso, realizado en la misma comunidad, los agentes antidrogas allanaron una casa y detuvieron a un hombre de apellido Guevara, con pasadas por delitos de tenencia de drogas, Infracción a la Ley de Maltrato Animal y contrabando de mercancías varias, así como a una mujer apellidada García que, de acuerdo a la investigación, son sospechosos de dedicarse a la venta de drogas.

En otro caso efectuado por la PCD en Campo Cinco, en Cariari de Pococí, Limón, se allanaron cuatro viviendas que, según las investigaciones realizadas, eran utilizadas para la venta y distribución de drogas, las cuales estaban ubicadas muy cerca de dos centros educativos de la zona.

En las diligencias policiales se detuvo a un sujeto de apellido Rodríguez y una mujer apellidada Núñez, ambos sin antecedentes.

Estas intervenciones policiales ejecutadas por la PCD generaron un total de 15 detenciones y el decomiso de:

Cocaína: 61 gamos y 88 dosis.

Crack: 27.9 gramos y 464 dosis.

Marihuana: 1.295 gamos y 68 envoltorios.

Dinero en efectivo: 2 millones 403 mil colones.

Dinero en dólares: 1.972

Dos armas de fuego y 24 municiones.

En los allanamientos participaron oficiales de la Policía de Fronteras y de la Fuerza Pública.

Estas ventas de drogas fueron intervenidas gracias a las denuncias recibidas a la línea confidencial y gratuita 1-1-7-6.