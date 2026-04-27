Grupo Extra capturó el momento en el que despegó el avión que lleva al tercer extraditable de Costa Rica, John Angulo Fernández, conocido como “John Cadenas”.

Fue a las 5:00 p.m. de este lunes 27 de abril cuando la aeronave de Iberia partió hacia España y posteriormente Cadenas será llevado a Italia para que enfrente a la justicia del país europeo.

El hombre figura como un líder criminal de alto perfil vinculado al tráfico internacional de drogas.

La extradición de Cadenas es la primera que se realiza en el país rumbo a Europa luego de que el pasado viernes 20 de marzo se realizaron dos procesos de este tipo pero rumbo a Estados Unidos.