Con apoyo de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), la Unidad de Especial Apoyo (UEA) de la Fuerza Pública, la Policía de Control de Drogas (PCD) y la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC) ejecutaron esta mañana una operación conjunta para desarticular una estructura dedicada al tráfico de cocaína a gran escala en el país.

El operativo, dirigido por la Fiscalía de Narcotráfico, incluyó cinco allanamientos simultáneos en distintas zonas del territorio nacional, donde los agentes irrumpieron en viviendas y propiedades vinculadas con la organización investigada.

Durante el despliegue, la Policía coordinó el ingreso táctico a los inmuebles, asegurando el perímetro y neutralizando posibles puntos de vigilancia o escape. En varios de los sitios fue necesaria la intervención de unidades especializadas para romper accesos reforzados y garantizar el control del área.

Allanamiento realizado este miércoles. Foto: Wilbert Hernández.

Según fuentes policiales, la estructura estaría relacionada con el almacenamiento, distribución y envío de cocaína dentro y fuera del país, además de mantener conexiones logísticas con grupos del crimen organizado regional.