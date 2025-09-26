Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se apersonaron a Guachipelín de Escazú tras una balacera ocurrida en el sector.

Sospechosos, todavía sin detener, dispararon contra un hombre a bordo de un vehículo liviano, el cual colisionó contra un árbol de manera violenta.

En la escena se visualizan múltiples casquillos de bala. OIJ continúa en la recolección de indicios y levantamiento de la escena.

Fotografía Mauricio Aguilar

Los hechos ocurrieron pasadas las 4:00 p.m. de este viernes y la escena fue abordada por Cruz Roja y Bomberos, así como personal de la Policía Municipal de Escazú.

Fotografía Mauricio Aguilar

Se desconoce el motivo de lo sucedido, así como la identidad del fallecido.