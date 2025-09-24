El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ejecutó dos allanamientos en dos hoteles de San José, específicamente en la Merced.
El operativo se desarrolló en horas de la tarde de este jueves y se detuvo a 4 personas sospechosas de la venta de droga en los establecimientos.
En apariencia, estas personas vendían droga tipo crack, cocaína y marihuana en los hoteles allanados. Las investigaciones comenzaron en julio de 2025.
Los detenidos son:
- Hombre de apellido Sánchez de nacionalidad venezolana de 25 años.
- Hombre de apellido Barboza, costarricense de 42 años.
- Mujer de apellido Rojas de nacionalidad venezolana de 35 años.
- Mujer de apellido García, costarricense de 20 años.
Durante las diligencias policiales se decomisó droga y dinero en efectivo.
Los sospechosos fueron puestos a órdenes del Ministerio Público para el trámite correspondiente.