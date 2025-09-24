El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ejecutó dos allanamientos en dos hoteles de San José, específicamente en la Merced.

El operativo se desarrolló en horas de la tarde de este jueves y se detuvo a 4 personas sospechosas de la venta de droga en los establecimientos.

En apariencia, estas personas vendían droga tipo crack, cocaína y marihuana en los hoteles allanados. Las investigaciones comenzaron en julio de 2025.

Los detenidos son:

Hombre de apellido Sánchez de nacionalidad venezolana de 25 años.

Hombre de apellido Barboza, costarricense de 42 años.

Mujer de apellido Rojas de nacionalidad venezolana de 35 años.

Mujer de apellido García, costarricense de 20 años.

Durante las diligencias policiales se decomisó droga y dinero en efectivo.

Los sospechosos fueron puestos a órdenes del Ministerio Público para el trámite correspondiente.