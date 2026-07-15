Video: argentinos protagonizan pelea previo a duelo ante Inglaterra

Minutos antes del duelo entre Inglaterra y Argentina por un cupo en la final del Mundial 2026, hinchas de la Albiceleste provocaron una pelea en los alrededores del sector de Atlanta.

El detalle recae en que se trata de aficionados de dos clubes históricos de la Liga Profesional Argentina: Club Atlético San Lorenzo y el Club Atlético Huracán, uno de los encuentros más emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires y apodado como “el Clásico Porteño”.

🚨🚨 LES SUPPORTERS ARGENTINS 🇦🇷 SE SONT BATTUS AVANT LE MATCH FACE À L’ANGLETERRE 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿… MAIS ENTRE EUX 😱😱🤬



Il s’agit de supporters de San Lorenzo et Huracán qui se sont croisés dans Atlanta 🇺🇸.



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Las imágenes se viralizaron rápidamente y esto provocó que muchos seguidores criticaran las acciones de propios aficionados de un mismo país, indicando que tiene que ser todo lo contrario y dejar los colores de lado.

Sebastián Vargas Sánchez

Colaborador Grupo Extra