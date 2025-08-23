Las fuertes precipitaciones de la tarde de este sábado provocaron daños en el hospital San Francisco de Asís, ubicado en Grecia.

Un video compartido en redes sociales muestra cómo el área de Admisión del centro médico quedó completamente inundada, con el agua filtrándose desde el techo y dañando varios equipos electrónicos.

Según el Dr. Luis Diego Alfaro, director del hospital, el incidente afectó 3 equipos de cómputo, incluidas computadoras. Pese a esto, el servicio de emergencias continúa operando, ya que el personal fue reubicado en la plataforma de Rayos X para garantizar la atención a los pacientes.

Hospital de Grecia se inunda tras fuertes lluvias.

“Lo que tenemos es una sobrecarga de agua, la capacidad máxima de la canoa fue superada por la cantidad de lluvia y provocó las filtraciones al área de Admisión”, explicó Alfaro.

Declaraciones del Doctor Luis Diego Alfaro, director hospital San Francisco de Asís, en Grecia.

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) informó que en la región de Alajuela se registraron fuertes lluvias con tormenta en Grecia, Palmares y San Ramón, lo que generó alertas por posibles inundaciones.

Vecinos del cantón también reportaron que las alcantarillas colapsaron debido a la acumulación de agua.