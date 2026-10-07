Video: Árbitro es agredido por decenas de hinchas tras pitar penal

Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

Conmoción en el fútbol de Kenia luego de que un árbitro fuera perseguido y agredido por decenas de aficionados tras sancionar un penal durante un partido por la permanencia en la máxima categoría.

Las imágenes de lo ocurrido rápidamente se viralizaron en redes sociales y muestran el caos que se desató en el Complejo Deportivo de Ulinzi, en Nairobi.

🇰🇪 Brutte immagini dal Kenia, dove un arbitro è stato inseguito durante un match. Scene che non fanno bene al football. https://t.co/RrMZlhTf5e — Sottoporta (@Sottoporta_ICI) October 6, 2026

El protagonista fue el árbitro John Sulwe, quien al minuto 68 señaló una pena máxima contra el Kariobangi Sharks. La decisión provocó inmediatamente la reacción de los jugadores del conjunto local, vestidos de blanco y verde, quienes rodearon al juez y comenzaron a empujarlo.

La situación empeoró segundos después, cuando decenas de aficionados invadieron el terreno de juego para ir detrás del árbitro. En ese momento, Kariobangi Sharks ganaba 2-1, pero el penal podía cambiar completamente el panorama de la serie.

Su rival era el Mombasa United, equipo de la segunda ciudad más grande de Kenia que compite en la segunda división. Los visitantes habían ganado 2-1 el partido de ida y, si convertían la pena máxima, quedaban en una posición favorable para conseguir el ascenso.

Sin embargo, el lanzamiento nunca llegó a ejecutarse. Los aficionados alcanzaron al árbitro y Sulwe recibió numerosos golpes antes de ser auxiliado por el personal de seguridad del estadio, que tuvo que escoltarlo para sacarlo del terreno de juego.

Las imágenes muestran incluso a uno de los aficionados lanzando una silla de plástico contra el juez, la cual pasó a pocos centímetros de su cabeza.

Ante la gravedad de la situación, el partido tuvo que ser detenido y el marcador ya no volvió a moverse.