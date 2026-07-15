Lo que parecía una sesión ordinaria del Concejo Municipal de Desamparados terminó con la Fuerza Pública interviniendo debido a un altercado entre los presentes, el cual concluyó con golpes y disturbios públicos.

Así lo confirmó el exregidor de Desamparados, Luis Carlos Núñez, quien aseguró haber sido atacado al menos tres veces durante la sesión.

“Llegué al Concejo Municipal, estaba en una silla, estaba la Policía Municipal y el esposo de la alcaldesa se me tiró encima a darme golpes para que dejara de denunciar las cosas que estoy denunciando, me pegó otros golpes en la cara, entonces yo llamé a la Fuerza Pública”, detalló Núñez a Grupo Extra.

Según consta en un video obtenido por este medio, la discusión continuó con la salida de la alcaldesa de Desamparados, Antonieta Naranjo, quien arremetió contra los presentes.

“Hoy se está discutiendo un contrato millonario para cámaras, y ya también se discuten contratos de recolección de basura. Yo estaba simplemente sentado en una silla y el señor se me abalanzó; aquí es ya la costumbre, esto es como un ring de boxeo”, agregó Núñez.

Fotografía: Mauricio Aguilar

Grupo Extra intentó contactar a la alcaldesa de Desamparados, pero al cierre de nota no se obtuvo respuesta.

Intervención policial en Desamparados

Según consta en los videos obtenidos por este medio, el altercado involucró tanto a la Policía Municipal de Desamparados como a oficiales de Fuerza Pública, quienes se apersonaron a las instalaciones del Concejo Municipal del cantón.

Fotografía: Mauricio Aguilar

En las grabaciones consta la presencia de al menos ocho oficiales en el sitio, esto tras el altercado entre los presentes.

Grupo Extra consultó a la delegación correspondiente a la zona, sin embargo, al cierre de la nota no se ha obtenido confirmación de la cantidad de activos movilizados al gobierno local.