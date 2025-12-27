El delantero costarricense Alonso Martínez fue reconocido con el Gol del Año del New York City FC en 2025, gracias a una espectacular anotación ante el New England Revolution en la cuarta jornada de la MLS, disputada el pasado 15 de marzo.

La jugada, una tijera dentro del área tras un rebote del arquero, fue destacada por el propio club en redes sociales: “Puro instinto. Pura calidad. Alonso se adjudica el gol del año con su soberbia tijera”, publicó la cuenta oficial del NYCFC.

Martínez fue uno de los hombres más importantes del equipo durante la temporada, sumando 21 goles en 36 partidos entre la MLS y la Leagues Cup. No obstante, su gran momento se vio interrumpido en noviembre, cuando sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, lesión que lo llevó al quirófano y a perderse los últimos partidos de la eliminatoria mundialista con la Selección Nacional.

El atacante nacional continúa con su proceso de recuperación y se espera que regrese a las canchas a mediados del próximo año.