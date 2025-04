Herediano sorprendió a propios y extraños al anunciar la salida de Alexander Vargas como DT del cuadro florense.

Ante esto, Vargas, en entrevista exclusiva en Tiempo Extra por los 92.3 F.M. de Extra Radio, se mostró asombrado por la decisión. El ahora ex DT rojiamarillo cree que las maneras de su salida no fueron las correctas.

Alexander cree que la razón por la cual lo despidieron del banquillo florense fue por no ganar ante Cartaginés y Saprissa.

Según Vargas, el único objetivo que le colocó la Junta Directiva era quedar líder del campeonato y ser bicampeón. Dejó al Herediano a un punto del liderato.

“No me dejaron terminar esta primera fase que lo estábamos haciendo bien. Si ellos piensan así, de que los resultados contra Cartago no fueron los mejores, o contra Saprissa en esa segunda vuelta, está bien, pero los objetivos eran muy claros. Yo lo tenía súper claro, que era buscar el primer lugar, estamos ahí, no me dejaron terminarlo“.