Luego del papelón por la perdida de 1 a 0 del Saprissa ante el Independiente de Panamá, el técnico Paulo César Wanchope, fue encarado por los aficionados quienes hicieron el viaje hasta territorio canalero.

“Chope, lo respetamos, nos gusta la idea pero nos parte el alma”, indicó uno de sus aficionados.

Wanchope respondió que “Tienen toda la razón”.

Los aficionados también le agradecieron a Paulo por ir a dar la cara. Otros que también se acercaron a los morados, fueron Kendall Waston y Esteban Alvarado.

Video: Andrey Hernández.