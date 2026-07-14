Video: Adulto mayor es atacado por un bisonte en Estados Unidos

Un adulto mayor sufrió varias fracturas luego de ser atacado por un bisonte en el Parque Nacional de Yellowstone en Estados Unidos.

De acuerdo con el periódico digital Cowboy State Daily de Estados Unidos, el adulto mayor es de apellido McDaniel y tiene 65 años.

El mismo se fracturó el fémur en cuatro partes tras el incidente con el animal, por lo que permanece hospitalizado mientras se recupera de la fuerte caída, que lo dejó a una altura de al menos 2,4 metros del suelo.

Los hechos

Según contó el adulto mayor al medio norteamericano, él paseaba junto a su nieto en el campamento de Bridge Bay cuando ocurrió el incidente.

“El bisonte llevaba un rato allí”, mencionó.

Sin embargo, según se muestra en el video, comenzó a correr hacia donde estaban los dos y, por más que McDaniel se escondió entre unos árboles, el animal enganchó el cuerno en la pierna del adulto mayor y lo lanzó por los aires.