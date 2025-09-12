Un accidente de tránsito provocó el vuelco de un camión remesero la mañana de este viernes en Río Segundo, Alajuela.

El hecho ocurrió frente a Rent a Car, sobre la ruta 3.

Según el reporte del Cuerpo de Bomberos, la alerta ingresó a las 7:10 a.m., momento en el que se desplazó una unidad M-34 ante la posibilidad de que una persona estuviera atrapada dentro del vehículo.

Tras atender la emergencia, se confirmó que no hubo personas heridas, únicamente daños materiales.

Conductores que transitan por el sector reportan largas filas de vehículos, ya que el accidente provocó el cierre total del paso vehicular.