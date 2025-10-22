Victoria agónica del Cartaginés

El Club Sport Cartaginés ganó en su encuentro contra el Motagua por un marcador de 1-0.

Los dirigidos por Andrés Carevic, pegaron hasta balones en el palo pero la contundencia brumosa no se hizo presente hasta el último minuto del partido con gol de Geancarlo Castro en el minuto 92.

Este fue el juego de ida para el repechaje de Copa de Campeones de la CONCACAF

Cartaginés salió con:

Briceño, Barahona, Mesén, Rubio, Montero (Núñez 62’), Flores, Alfaro (López 62’), Quiroga, González, Bátiz (Zúñiga 60’) y Ureña (Castro 85’). D.T.: Andrés Carevic.

Motagua saltó al verde con:

Licona, Cardozo, Santos, D. Meléndez (L. Meléndez 73), Vega, Zapata (Portilla 78’), Serrano, C. Meléndez (Masís 59’), Gómez, Mejía (Santamaría 59’) y Oliveira. D.T.: Javier López.

Escrito por: Francisco Brenes Herrera

Colaborador Grupo Extra