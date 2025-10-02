El número de fallecidos tras el incendio en el Hotel Oriente, ubicado en las cercanías del Mercado Borbón en San José, aumentó a 5 este jueves.



Una sexta persona permanece sin localizar, por lo que las autoridades investigan si logró salir del edificio o si también perdió la vida en la tragedia.

Mortal incendio en San José. Foto: Wilbert Hernández.

De acuerdo con Bomberos, en el inmueble se encontraban 21 personas al momento de la emergencia, en apariencia, 15 lograron evacuar antes de que las llamas consumieran el tercer piso, donde se concentró la afectación. La parte trasera de la estructura no sufrió daños.

Mortal incendio en San José. Foto: Wilbert Hernández.

Héctor Chávez, director del Cuerpo de Bomberos, explicó que el fuego fue atendido rápidamente, con un tiempo de respuesta de apenas cuatro minutos, pero el colapso del techo del tercer piso dificultó el acceso a las víctimas.

Mortal incendio en San José. Foto: Wilbert Hernández.

“Prácticamente, todo el tercer nivel fue consumido por el fuego, y en este momento estamos haciendo valoraciones, valorando las puertas de emergencia, las rutas de evacuación, de hecho la puerta del último nivel está clausurada con alambre negro por dentro, lo cual imposibilitaba su acceso”, señaló.

Salida de emergencia de edificio. Foto: Wilbert Hernández.

Chávez agregó que el inmueble presentaba condiciones de alto riesgo: hacinamiento, instalaciones eléctricas en mal estado y pocas rutas de evacuación.

“Estos hoteles en el centro de San José son prácticamente cuarterías, donde la gente vive, cocina y se ve muy limitada para ponerse a salvo en una emergencia”, advirtió.

Incendio en San José. Foto: Wilbert Hernández.

De manera preliminar, también se maneja la versión de que, horas antes del incendio, se registró una riña entre vecinos dentro del hotel. Sin embargo, las causas exactas que originaron el fuego están bajo investigación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Mortal incendio en San José. Foto: Wilbert Hernández.

En el lugar trabajan varias unidades del cuerpo de Bomberos, junto a agentes del OIJ, que se mantienen en labores de inspección y recolección de indicios en los distintos niveles de la estructura. Además, los negocios ubicados en la planta baja permanecen cerrados debido a la afectación en la zona.

Mortal incendio en San José. Foto: Wilbert Hernández.

Con este caso, la cifra de muertes en incendios estructurales en lo que va del año asciende a 17, según datos de Bomberos.