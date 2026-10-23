Víctimas de hurtos de celulares son propensas a sufrir estafas informáticas

Fecha de publicación: 23 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 22 de octubre de 2026

La sustracción de un teléfono celular o una billetera mediante el delito de “hurto” desencadena un efecto dominó que convierte de inmediato a las víctimas en blanco de estafas informáticas y vaciado de cuentas bancarias, según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

De acuerdo con Alonso Ávalos, investigador de la Sección de Hurtos del OIJ de San José, los objetos más sustraídos corresponden a carteras, billeteras, teléfonos celulares y tarjetas bancarias, las cuales son utilizadas para realizar compras en comercios físicos y virtuales.

“Las personas que logran tener su celular con algún bloqueo y las claves en sus aplicaciones bancarias, hace que únicamente le sustraigan el teléfono; pero en los casos donde la persona no tiene ningún patrón de bloqueo, son víctimas también del delito de estafa informática”, alegó.

Las paradas y unidades de autobús constituyen otro de los escenarios más frecuentes para la ejecución de este delito. Al abordar las unidades, los sospechosos suelen atravesarse o hacer consultas ficticias al conductor para detener el paso de la víctima mientras un cómplice abre el bolso, extrae el objeto y se lo pasa a una tercera persona para no ser vinculado en caso de ser detectado.

Otra modalidad constituye cuando los delincuentes simulan la caída accidental de llaves, lentes u otros objetos para frenar la fila de usuarios y facilitar que otros miembros del grupo metan las manos en bolsos y bolsillos.

“Todos los tratamos con el mismo grado de importancia porque, al fin y al cabo, lo que estamos tratando son personas que acaban de ser víctimas de un delito, independientemente de que las penas sean diferentes de acuerdo con el delito que se cometa”, aseguró Ávalos.

Finalmente, los investigadores aconsejan no portar teléfonos ni billeteras en los bolsillos traseros del pantalón y colocar los bolsos con zíper hacia la parte frontal del cuerpo.

También instan a desconfiar de empujones o consultas repentinas en el transporte público y a mantener siempre a la vista los artículos personales en establecimientos comerciales.

En el ámbito tecnológico, resulta fundamental mantener activados los patrones o claves de bloqueo de pantalla en los dispositivos móviles, así como los mecanismos de autenticación y contraseñas de seguridad en cada una de las aplicaciones bancarias.

El hurto, es decir, el apoderamiento ilegítimo de un bien como el celular o la cartera sin que medie violencia contra las personas ni fuerza física, registra cerca de 1.900 denuncias en la provincia de San José en lo que va del año 2026.