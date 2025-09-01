Un ataque armado ocurrido la madrugada del domingo en el centro de Limón dejó 2 personas fallecidas y 4 más heridas, entre ellas una mujer que, según las autoridades, es una víctima colateral del hecho.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que la balacera se registró frente a un bar alrededor de las 2:00 a.m., cuando al menos 2 hombres en motocicleta abrieron fuego contra un grupo de personas que se encontraba en la vía pública.

Balacera frente a bar en Limón dejó 2 muertos y 4 heridos “En el evento los sujetos de la motocicleta disparan en múltiples ocasiones, le quitan la vida al sujeto que era objetivo en apariencia, pero fallece una femenina que la tenemos en este momento como una víctima colateral, una víctima colateral más lamentablemente”, explicó Michael Soto, subdirector del OIJ.

El hombre que sería el objetivo del ataque fue identificado como de apellido Sevilla, de 47 años, quien murió en el lugar tras recibir varios impactos de bala.

La otra persona fallecida fue una mujer de apellido Martínez, de 34 años, quien presentaba múltiples heridas y fue declarada sin vida en el hospital.

Además, resultaron heridos 4 adultos: 3 mujeres de 39, 43 y 44 años, así como un hombre de 45 años, quienes permanecen bajo atención médica.

“Resultan aproximadamente cinco personas heridas por el disparo indiscriminado de los sospechosos hacia todo el grupo de personas que estaba compartiendo las afueras del bar, que no necesariamente estaban juntos, sino que estaban como tomando ya el último trago antes de retirarse a sus viviendas y ocurre este acontecimiento”, agregó Soto.

El ataque dejó en la escena al menos 24 casquillos de munición calibre .40.

Ambos cuerpos fueron trasladados a la Morgue Judicial, mientras el caso continúa en investigación.

El subdirector del OIJ informó también que durante el fin de semana se registraron en total 6 homicidios en diferentes puntos del país.