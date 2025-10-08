Un video difundido recientemente muestra el instante en que un finquero de apellido Novo fue atacado a balazos por otro hombre, identificado con el apellido Cambronero, en una finca de Palmar Norte de Osa, Puntarenas, en un hecho ocurrido en enero de 2023.

En las imágenes, grabadas por la propia víctima con su celular, se observa cómo la discusión entre ambos hombres escala rápidamente.

El agresor, quien sostiene un machete en la mano, lanza insultos y amenazas mientras se acerca a Novo, sin notar que está siendo grabado.

De pronto, el hombre saca un arma de fuego y realiza varios disparos a corta distancia. La víctima cae al suelo en medio del potrero mientras logra decir: “me mató este h…, me mató este h…”, quien falleció poco después del ataque.

Según la investigación, Novo recibió múltiples impactos de bala y falleció poco después de intentar alejarse del atacante.

El video, considerado una de las pruebas más relevantes del caso, forma parte del expediente judicial que la Fiscalía de Osa mantiene contra el sospechoso, quien enfrenta cargos por homicidio y otros delitos.