Un motociclista identificado con el apellido Anchía, de 31 años, perdió la vida la mañana de este domingo en un accidente de tránsito cuando se dirigía, en apariencia, a su primer día de trabajo como guarda de seguridad en un local de KFC.

Según reportes preliminares, Anchía era vecino de Ciudad Quesada y sus padres residen en Aguas Zarcas.

Mortal choque en San Carlos. Foto: corresponsal Mariluz Rojas.

El caso

El accidente ocurrió alrededor de las 5:50 a. m., cuando el hombre se trasladaba por la ruta 140, en el sector de Quebrada del Palo, 100 metros después del Hotel La Nube, en dirección hacia Aguas Zarcas.

De acuerdo con el informe de las autoridades, la motocicleta colisionó contra un vehículo liviano.

El impacto provocó que el motociclista saliera expulsado y cayera a un guindo de aproximadamente 30 metros, donde fue declarado fallecido por socorristas de la Cruz Roja.

En el automóvil involucrado viajaban 3 personas; 2 de ellas huyeron del lugar.

A la tercera se le practicó la prueba de alcoholemia, la cual resultó positiva con 0.66 gramos de alcohol por litro de sangre.

Sin embargo, la Policía de Tránsito indicó que todavía no se ha confirmado si este sujeto era el conductor al momento del accidente, hecho que se mantiene bajo investigación por parte de las autoridades.

Las autoridades también informaron que la motocicleta no contaba con revisión técnica vigente, y que la víctima no poseía licencia de conducir, aunque sí portaba casco de seguridad.

El caso quedó en manos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía de San Carlos, quienes determinarán las responsabilidades correspondientes.