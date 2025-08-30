Una mujer víctima de femicidio durante la noche de este viernes, es prima de la diputada Melina Ajoy del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

Así lo dio a conocer Ajoy en sus propias redes sociales, donde lamentó el fallecimiento de su familiar.

“No existen palabras que puedan aliviar el inmenso dolor que sentimos la familia por la pérdida de nuestra prima Mily”, escribió la congresista.

Sobre el caso

Una mujer de 43 años falleció en manos de su aparente pareja sentimental tras ser apuñalada en múltiples ocasiones en diferentes partes de su cuerpo.

La mujer, de apellido Peralta, fue encontrada por vecinos sin vida y con las múltiples heridas en su cuerpo tras ser atacada por un sujeto de apellido Sánchez de 49 años.

La víctima presentaba heridas en: