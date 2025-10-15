La víctima de una balacera en la 15 de setiembre en Hatillo, era adulto mayor, según confirmó Cruz Roja.

Los hechos ocurrieron cerca de las 3:40 p.m. de este miércoles, y dejó como resultado un fallecido y dos heridos.

En el caso del fallecido, el cual su identidad continúa sin determinarse, en apariencia, sufrió impactos en tórax, abdomen y extremidades.

Fotografía Mauricio Aguilar

Los heridos fueron trasladados en vehículo particular a la clínica Solón Núñez en condición crítica y posteriormente al Hospital San Juan de Dios.

La balacera se dio en una chatarrera de la zona.